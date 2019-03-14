هزاع بن طحنون يفتتح توسعة الجيمي مول

المصدر: العين- وام

شهد الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، أمس، افتتاح التوسعة الجديدة للجيمي مول، ومنطقة «ريتيل بارك»، والتي ستضيف حوالي 100 علامة تجارية ومطعم في الوجهة المفضلة والأولى للتسوق والترفيه في مدينة العين، ليتجاوز العدد الإجمالي في الجيمي مول، أكثر من 200 محل تجاري، وتصبح القيمة الإجمالية لممتلكات الدار من أصول التجزئة في العين، أكثر من مليار درهم.

وقام الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، يرافقه طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار، وعدد من المسؤولين، بجولة في التوسعة الجديدة، واطلع على الأقسام المختلفة بالمركز.

تنوع

ويقع المول في قلب مدينة العين، والذي يوفر للعائلات والمقيمين في المدينة، خيارات عديدة ومتنوعة من المحلات والعلامات التجارية المميزة، والتي تشمل أول مساحة خارجية للتسوق في مدينة العين «ريتيل بارك»، والعديد من محلات الموضة والأزياء والأثاث المنزلي، بالإضافة إلى تسعة مطاعم جديدة، بما في ذلك مطعم الفريسكو في منطقة «ريتيل بارك»، وأول 8 شاشات عرض في العين من «فوكس سينما».

وتضيف التوسعة 33 ألف متر مربع إلى المساحة الإجمالية المؤجرة في المول، والتي تم تأجير 96 % من مساحتها. بالإضافة إلى 1200 موقف للسيارات، ليوفر ضعف عدد المواقف سابقاً، والتي من شأنها أن تسهل حركة الزوار ووصولهم إلى المول.

وقال جاسم صالح بوصيبع الرئيس التنفيذي للدار للاستثمار: «تواصل الدار خططها الرامية إلى تطوير وجهات استثنائية، تتناسب مع متطلبات السوق، ويتجسد ذلك في التوسعة الجديدة للجيمي مول في العين، الذي يوفر تجربة تسوق فريدة من نوعها لكافة الزوار.». ويعتبر الجيمي مول جزءاً من الدار للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية.