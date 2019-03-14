«مالية» أم القيوين تعلن خطتها الاستراتيجية 2019 - 2021

المصدر: أم القيوين ــ وام

أكد الشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، أن رؤية الدائرة تصبو إلى الريادة في التخطيط المالي والكفاءة في الإنفاق الحكومي لتعزيز العمل المستدام، ومواكبة رؤية إمارة أم القيوين 2021.

جاء ذلك بمناسبة إعلان دائرة المالية بأم القيوين عن خطتها الاستراتيجية 2019-2021 لإدارة وتنمية المورد المالي، وتقديم خدمات مبتكرة تدعم مفهوم الشراكة الفاعلة لتحقيق تنمية مستدامة للإمارة.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية 2019-2021 الأهداف والمبادرات الاستراتيجية لتحقيق رسالة الدائرة وتأمين المتطلبات، ومعالجة التحديات بما يسهم في بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار وتحسين مستوى الأداء المالي.

وأكد خليفة سعيد غانم مدير عام دائرة المالية، أن سياسة الدائرة تهدف إلى مواكبة خطط التطوير التي تشهدها دولة الإمارات من خلال التخطيط المالي بكفاءة وفاعلية، وضمان إدارة الإنفاق الحكومي، وتطبيق أنظمة محاسبية مبتكرة، وتعزيز التنمية المستدامة للمورد المالي، وتطوير وتفعيل الأنظمة والسياسات والقوانين المالية وحوكمتها، واستقطاب الكفاءات من المورد البشري وتطويرها.