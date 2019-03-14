«شوبا العقارية» تسجل %200 نمواً بالاستثمارات الصينية العام الجاري

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شوبا العقارية، دخولها السوق الصينية من خلال افتتاح أول مكتب مبيعات تابع للشركة في شنغهاي. ويأتي هذا التوسع في ظل نمو الاستثمارات الصينية بنسبة 200% خلال أول شهرين من عام 2019، مقارنة بعام 2018، في مشروع شوبا هارتلاند المتميز.

وقد أبدى المستثمرون الصينيون اهتماماً كبيراً بعروض المنتجات في شوبا هارتلاند، المشروع الرئيسي للشركة في دبي. يمثل شوبا هارتلاند مجمعاً سكنياً على الواجهة البحرية يمتد على مساحة 8 ملايين قدم مربعة، على طول قناة دبي المائية.

قالت جوسنا هدغي، رئيسة شوبا العقارية: «تعتبر الصين سوقاً استراتيجية للنمو بالنسبة لشركة شوبا، ونعتقد أن مكتب المبيعات الذي افتتحته الشركة في شنغهاي سيسهم في دفع عجلة الاستثمارات الصينية في مشاريع شوبا العقارية».