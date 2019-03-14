«ريم مول» يكشف عن تفاصيل تصاميمه المستوحاة من أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة الفروانية للتطوير العقاري، التي تتولى أعمال تطوير مشروع «ريم مول»، عن تفاصيل التصاميم الداخلية والخارجية للمركز التجاري الضخم، الذي من المخطط افتتاحه في أواخر عام 2020 في جزيرة الريم في أبوظبي.

حيث سيشمل المركز ثلاثة أقسام وهي Mangrove Atrium ،Urban Façade وDynamic Façade، وتم تصميم المركز التجاري، الذي تبلغ تكلفة تطويره 1.2 مليار دولار، ليوفر تجربة تسوّق فريدة من خلال هذه التصاميم الداخلية التي تعكس الطبيعة الجذابة لإمارة أبوظبي، وغابات القرم النابضة بالحياة والمسطحات الملحية وتشكيلاتها الكريستالية الملهمة.

وقال شاين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة «الفروانية للتطوير العقاري»: «حرصنا على تصميم متكامل، بما يتماشى مع رؤيتنا بأن يصبح واحداً من أفضل وجهات التجزئة والترفيه، مجسداً التوازن المثالي الذي يجمع بين الجمال والأعمال».