«مرجان» تسلط الضوء على فرصها الواعدة في كان الفرنسية

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تسلط «مرجان»، المطور الرئيس لمشاريع التملك الحر في رأس الخيمة، الضوء على الفرص الاستثمارية ذات القيمة العالية في الإمارة ومختلف أرجاء الدولة، وذلك خلال مشاركتها في معرض MIPIM الدولي العقاري، والذي تتواصل فعالياته في قصر المهرجانات بمدينة كان الفرنسية حتى الغد .

وبالإضافة إلى التعريف بالمزايا الاستثمارية لـ «جزيرة المرجان»، مشروع الواجهة المائية العملاق الذي طوّرته «مرجان»، ستلقي الشركة الضوء على المزايا المتنوعة التي توفرها إمارة رأس الخيمة للمستثمرين العالميين. ولفت المهندس عبدالله العبدولي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»، إلى أن المشاركة في هذا الحدث الدولي الكبير تهدف إلى إطلاع المستثمرين على القيمة المضافة التي يمكنهم الاستفادة منها عند الاستثمار في رأس الخيمة.