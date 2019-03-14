افتتاح توسعة «الجيمي مول» رسمياً لتصل قيمته إلى مليار درهم

المصدر: العين – البيان

أعلنت شركة الدار العقارية أمس عن افتتاح التوسعة الضخمة للجيمي مول ومنطقة «ريتيل بارك» رسمياً، والتي ستضيف حوالي 100 علامة تجارية ومطعم في الوجهة المفضلة والأولى للتسوق والترفيه في مدينة العين، ليتجاوز العدد الإجمالي في الجيمي مول أكثر من 200 محل تجاري وتصبح القيمة الإجمالية لممتلكات الدار من أصول التجزئة في العين أكثر من مليار درهم.

وحضر الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم بمنطقة العين، حفل افتتاح التوسعة الجديدة للجيمي مول بحضور طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار.

ويقع المول في قلب مدينة العين، والذي يوفر للعائلات والمقيمين في المدينة، خيارات عديدة ومتنوعة من المحلات والعلامات التجارية المميزة، والتي تشمل أول مساحة خارجية للتسوق في مدينة العين «ريتيل بارك»، والعديد من محلات الموضة والأزياء والأثاث المنزلي، بالإضافة إلى تسعة مطاعم جديدة، بما في ذلك مطعم الفريسكو في منطقة «ريتيل بارك»، وأول 8 شاشات عرض في العين من «فوكس سينما».

وتضيف التوسعة 33 ألف متر مربع إلى المساحة الإجمالية المؤجرة في المول، والتي تم تأجير 96% من مساحتها. بالإضافة إلى 1200 موقف للسيارات ليوفر ضعف عدد المواقف سابقاً، والتي من شأنها أن تسهل حركة الزوار ووصولهم إلى المول.

وسيضم المول أكثر من 200 علامة تجارية، والتي تضم «دانوب هوم» في العين، و«يونايتد» للأثاث، وأكبر «هوم سنتر» في العين، ومكتبة الجرير، وأول متجر «موجي». وتشمل العلامات التجارية الجديدة أيضًا محلات للأزياء والموضة مثل «أميركان إيجل» و«NYX» باث أند بودي ووركس«و»إتش آند إم«.

كما يضم الجيمي مول 34 مطعماً مميزاً، وتشمل القائمة كلاً من»ذا كوفي كلوب«و»كوستا«و»تراينجل«و»كافيه آفي«، والتي ستمكن الزوار من الاستمتاع بالأجواء الهادئة والفعاليات المصاحبة في المساحات الخارجية. وستقام احتفالات الافتتاح الكبير للتوسعة مساء يوم الأربعاء 13 مارس، ويوم الخميس 14 مارس، لتقدم أمسيتين من العروض ثلاثية الأبعاد وعروض الليزر المذهلة، والعروض الترفيهية الحية وغيرها.

وقال جاسم صالح بوصيبع الرئيس التنفيذي للدار للإستثمار:»تواصل الدار خططها الرامية إلى تطوير وجهات استثنائية تتناسب مع متطلبات السوق، ويتجسد ذلك في التوسعة الجديدة للجيمي مول في العين، الذي يوفر تجربة تسوق فريدة من نوعها لكافة الزوار.

وتشهد مدينة العين زيادة مستمرة في عدد السكان ونمواً قوياً في قطاعات الأعمال المختلفة، الأمر الذي ساهم في توسيع نطاق أعمال الدار في مدينة العين من خلال محفظة التجزئة المتنوعة التي نمتلكها، وهو ما تحقق في التوسعة الجديدة في الجيمي مول التي تعد نجاحاً آخر في سجل الدار الحافل بالإنجازات. ويعتبر الجيمي مول جزءاً من الدار للاستثمار، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية. وأكبر شركة للإستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة.