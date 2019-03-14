فعاليات مؤتمر دبي للمعادن الثمينة ينطلق 11 أبريل المقبل

المصدر: دبي- البيان

أعلن «مركز دبي للسلع المتعددة» تنظيم النسخة الثامنة من «مؤتمر دبي للمعادن الثمينة» في 11 أبريل في فندق «أتلانتس النخلة» بدبي. وتقام فعاليات المؤتمر هذا العام تحت شعار «تعزيز النمو في القطاع العالمي للمعادن الثمينة»، وسيستقطب المؤتمر السنوي نخبة من خبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أبرز العوامل التي تشكل ملامح سوق المعادن الثمينة.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: يواصل مؤتمر دبي العالمي للمعادن الثمينة 2019 دوره المهم كمنصة لتحفيز النقاشات البناءة وطرح الأفكار القيمة حول القضايا التي تهم القطاع. ونتطلع إلى الاستماع إلى الرؤى المستنيرة التي سيطرحها الخبراء المشاركون وبحث سبل الاستفادة من الفرص المتاحة لدفع عجلة نمو القطاع وطرح حلول لبعض أبرز التحديات التي تواجهه حالياً.

وسيشهد المؤتمر إصدار التقرير الرائد تحت عنوان «استبيان الفضة العالمي 2019» الصادر عن «معهد الفضة»، وذلك بشكل متزامن بين نيويورك ودبي، وسيتم توزيع نسخ مجانية من الدراسة على الحضور. ويتضمن التقرير، الذي ينشر سنوياً منذ عام 1990، إحصاءات العرض والطلب ضمن القطاعات الرئيسية في سوق الفضة، فضلاً عن بيانات أحجام وأسعار التداول. ويتضمن المؤتمر خمس جلسات نقاشية إضافة إلى مجموعة من الكلمات الرئيسية.