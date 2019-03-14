«ديسكفر مور» 20 مارس في دبي

Ⅶ دبي- البيان

أعلنت شركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» تنظيم فعالية «ديسكفر مور» للعروض التقنية الخاصة بها في فندق جميرا بيتش بدبي في 20 مارس. وتقدّم الفعالية لكلٍّ من العملاء والشركاء رؤى معمّقة حول أهمية التقنيات المؤسسية في العالم الرقمي المعاصر، مستندة بذلك على سلسلة عروض (ديسكفر) من هيوليت باكارد إنتربرايز وذلك من خلال تقديمها لمحتوى يتسم بقدر أكبر من الملاءمة والتكيّف مع البيئة المحلية. وستسلّط هيوليت باكارد إنتربرايز خلال الفعالية الضوء على آلية إسهام المؤسسات في تحوّل أعمالها في عالم تغلغلت الحوسبة في جميع مفاصله، حيث تجري مشاركة البيانات بين كلّ فرد وكلّ شيء، بما في ذلك مليارات الأجهزة والسيارات والمنازل وأماكن العمل والملاعب والمستشفيات والمصانع.

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ويتوقع أن تستقطب الفعالية أكثر من ألف من عملاء هيوليت باكارد إنتربرايز وشركائها. وتشكل الفعالية فرصة ليتعرف الحضور على رؤية الشركة الرامية إلى تطوير أساليب حياة وعمل الناس من خلال مساعدة المؤسسات على إعادة تعريف التجارب، والدفع نحو عمليات أكثر ذكاء وأمناً وكفاءة عبر جميع القطاعات. ويشمل هذا إمكانات كالمساهمة في تلبية المتطلبات الغذائية للعدد المتزايد من سكان العالم، وتطوير جوانب الطب المتخصص والدقيق؛ وهو الرعاية الصحية المصممة خصيصاً لتلبي الاحتياجات الفردية لكل مريض حول العالم.

تطورات

وسيفتتح الفعالية الدكتور فابيو فونتانا، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة هيوليت باكارد إنتربرايز في الشرق الأوسط، بمشاركة أنطونيو نيري، الرئيس والمدير التنفيذي لدى شركة هيوليت باكارد إنتربراي. وتُعتبر هذه الزيارة الأولى لأنطونيو إلى الإمارات بعد تولي منصب الرئيس التنفيذي لدى هيوليت باكارد إنتربرايز، وسيقوم بعرض التطورات التي تُدخلها الشركة إلى الحياة الشخصية والمهنية للناس على حد سواء.