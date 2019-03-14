«دريملاينر الاتحاد» بشعار الأولمبياد الخاص في معرض الطيران السعودي

المصدر: أبوظبي- البيان

تعرض الاتحاد للطيران طائرتها طراز بوينج 787-9 دريملاينر، التي تحمل شعار «الأولمبياد الخاص» بالمعرض الدولي السعودي للطيران.

كما تعرض طائرة تدريبية من طراز إمبراير فينوم 100E تستخدمها كلية الطيران التابعة لشركة «الاتحاد لتدريب الطيران». كما تعرض الاتحاد للطيران الهندسية قدراتها الواسعة في قطاع الصيانة والإصلاح والعَمرة، بما في ذلك خدمات الصيانة الجديدة لطراز إيرباص A350 التي تم الإعلان عنها مؤخراً هذا الأسبوع.

ووقّعت الاتحاد للطيران الهندسية والاتحاد لتدريب الطيران، التابعتان لمجموعة الاتحاد للطيران، اتفاقيات تعاون مع «سكاي برايم»، أكبر مشغل للطيران الخاص في الشرق الأوسط والتي تتخذ من الرياض مقراً لها.

وعلى صعيد خدمات الصيانة، أبرمت الاتحاد للطيران الهندسية اتفاقية تعاون مع «سكاي برايم»، لتضيف بذلك أحد العملاء الرئيسيين إلى قاعدة عملائها المتنامية في قطاع صيانة الطائرات الخاصة. وتتيح الاتفاقية للشركتين التعاون في العديد من مجالات العمل.

وفي إطار الاتفاقية الجديدة، قامت الاتحاد للطيران الهندسية بالفعل بإجراء فحوص صيانة من الفئة «سي»، وتعديلات للمقصورات على طائرتين من أسطول الطائرات الخاصة التابعة لشركة «سكاي برايم»، وذلك في مرافق الصيانة والإصلاح والعَمرة التابعة للاتحاد للطيران الهندسية في أبوظبي. ومن المخطط تنفيذ مشاريع جديدة على مدار الأشهر القادمة، والتي ستشهد قيام الفريق الهندسي بتقديم طائفة واسعة من الحلول والخدمات الهندسية إلى «سكاي برايم».

تجدر الإشارة إلى أن مرافق الاتحاد للطيران الهندسية المتطورة تقع في أبوظبي بالقرب من مطار أبوظبي الدولي. وتمتد حظائر الطائرات التابعة للشركة على مساحة تبلغ 66,000 متراً مربعاً تقريباً، بما في ذلك مرافق مخصصة لطلاء الطائرات على مساحة 10,000 أمتار مربعة.

إضافة إلى حظيرة طائرات مصممة خصيصاً بحيث تستوعب ما يصل إلى ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 في نفس الوقت. وقد أكملت الشركة بنجاح مشاريع الصيانة على مدار السنوات الماضية للعديد من شركات الطيران من مختلف أنحاء العالم.