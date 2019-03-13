بيان فلاي دبي حول بوينغ 737 ماكس 8

المصدر: البيان الإلكتروني

في أعقاب قرار السلامة الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني تم تعليق العمل بأسطول فلاي دبي من طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 والذي يتألف من 13 طائرة ، وهو إجراء وقائي للسلامة. وتعمل فلاي دبي على جميع الجوانب التشغيلية التي يتطلبها هذا القرار.

فيما يتعلق بإلغاء الرحلات الجوية ، ستقوم فلاي دبي بإلغاء ما يصل إلى 15 رحلة في اليوم. يبذل فريق فلاي دبي كل جهوده لتقليل تأثير ذلك على المسافرين. تقوم فلاي دبي بالاتصال مباشرة مع المسافرين المتأثرين وستقوم الناقلة بتوفير تحديثات منتظمة على موقعها الإلكتروني وصفحتها على فيسبوك.