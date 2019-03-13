11 رحلة يومية لطيران الإمارات إلى 3 محطات في لندن

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تعتزم طيران الإمارات إطلاق رحلة يومية ثانية إلى مطار لندن ستانستد اعتباراً من الأول من يوليو 2019. ويصبح بذلك إجمالي عدد رحلات الناقلة إلى لندن 11 رحلة يومية إلى ثلاث محطات وهي: هيثرو وغاتويك وستانستد.

وسوف تعمل الخدمة الجديدة، كما الرحلة الأولى، بطائرات البوينج 777-300ER ذات التصميم الداخلي الجديد بتقسيم الدرجات الثلاث: 6 أجنحة خاصة مغلقة بالكامل في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال، و306 مقاعد في السياحية مع مسافات رحبة بين الصفوف تسمح بتمديد الساقين براحة تامة.

وقال هيوبرت فراخ، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة العمليات التجارية: «تأتي خطوة زيادة عدد رحلاتنا إلى لندن بعد الطلب الكبير الذي شهدته هذه الوجهة من قبل المسافرين بغرض السياحة أو ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى حركة الطلبة من جميع أنحاء العالم إلى كامبريدج.

وإذ نبحث باستمرار عن كيفية تحسين تجربة المسافرين وجعلها أكثر سلاسة ومرونة، ستوفر الخدمة الجديدة مزيداً من السهولة لهم عند التخطيط للسفر على متن طائرات الإمارات حيث بات بإمكانهم اليوم الاختيار من بين رحلات عبر ثلاثة مطارات في المملكة المتحدة».