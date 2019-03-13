15 ألف خبير في «كابسات» يتعرّفون على تقنيات البث

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي، أمس، فعاليات الدورة الـ 25 للمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2019» المنصة المتخصصة في عالم البث والإنتاج وتقديم المحتوى والإعلام الرقمي والأقمار الصناعية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والتي تستمر ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع المعرض يجمع 15 ألف خبير ومتخصص للتعرف على أحدث تقنيات البث ومحتوى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية.

وقام سموه بجولة في أروقة المعرض حيث تفقد قاعاته والتقى كبار العارضين الذين يحرصون على المشاركة في هذه المنصة السنوية التي تجمع المتخصصين في مجالات البث والأقمار الصناعية والإعلام الرقمي وصناعات الترفيه المصورة.

وينعقد الحدث في دورته الـ 25 بأجندة متجددة ومتطورة تشمل صناعة المحتوى والإنتاج والأقمار الصناعية في مرحلة ما بعد الإنتاج وخدمات البث عبر الإنترنت وألعاب الفيديو ووسائل الإعلام الرقمية وذلك بهدف اقتناص الفرص التي تتيحها موجة التطورات الجديدة بمجال الإعلام على مستوى العالم.

تقنيات

وقالت تريكسي لوهميرماند نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي إنه على مدار 25 عاماً أتاح معرض «كابسات» منصة مهمة لاستعراض تقنيات البث الجديدة والذي استفاد منه الخبراء والعاملون في مجال الإعلام في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مؤكدة أن المعرض حظي بمكانة متميزة بفضل الخبرات المعرفية والأجهزة المتقدمة التي تم استعراضها خلال الحدث حيث ساهم على مدار هذه السنوات في تعزيز مكانة المنطقة كمركز للتقنيات الإعلامية التي يتم تداولها اليوم.

تتضمن أبرز الموضوعات التي ستجري مناقشتها.. «التلفاز - هل ولى عصره؟» إلى «لماذا تعد منطقة الشرق الأوسط مستهلكا نهما للمحتوى الأجنبي وغير قادرة على إنتاج محتوى ينافس عالميا؟»، ومن المقرر أن تضم قائمة المتحدثين إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب لأعمال التلفزيون والإذاعة، ورافاييل أنيشينو الرئيس والمدير الإداري لشبكة «فياكوم انترناشيونال ميديا نتووركس».

ابتكارات

ويعود «مؤتمر المحتوى» في «كابسات 2019» الذي يعد منصة مؤثرة بهذا المجال ويضم أكثر من 250 شخصية من أصحاب الرؤى الإبداعية والابتكارات التكنولوجية المتميزة والمؤثرين في الصناعة وذلك لعقد مناقشات وحوارات بناءة حول كل قنوات البث، ومن المقرر أن يجمع أبرز المتحدثين من عدد من العلامات التجارية الكبرى في المجال الإعلامي ومنها «فوكس انترناشونال» و«فياكوم» و«ستارز بلاي» و«سي إن إن» و«دولبي» و«تويتر».

وتسهم ركيزة إنتاج المحتوى في «كابسات 2019» في تعزيز معرفة الشركات والمؤسسات المتخصصة بإنتاج المحتوى بأحدث التقنيات مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز/‏‏ الافتراضي والجيل الخامس والتي ستعيد صياغة الحوارات بشأن المحتوى الإعلامي بشكل كامل.

منصة

وبالتزامن مع هذه الفعاليات في «كابسات» ستعقد ورشة التصوير التي تعد منصة مجانية لحضور ندوات وجلسات تدريب على أيدي نخبة من أبرز المحترفين في مجال التصوير.

ويشهد المعرض هذا العام لأول مرة فعالية «فليكس أون 86» التي يتم تنظيمها بالتعاون مع شركتي «مينا تي في» و«يوتيرن إنترتينمنت»، حيث توفر طيفاً من المحتوى الأصلي باللغة العربية ولغات أخرى وذلك من خلال شاشات بث سينمائي مباشر. وتتيح الفعالية المخصصة لمشتري المحتوى من جميع أنحاء العالم والذين يسعون إلى شراء أحدث محتوى تلفزيوني وسينمائي ورقمي.

رياضة إلكترونية

يستضيف «كابسات»، أول مؤتمر على الإطلاق في دولة الإمارات يجمع شركات الرياضة الإلكترونية، وهو عبارة عن فعالية تثقيفية حول هذا السوق المتنامي، والذي يستهدف جيل ما بعد الألفية، في ظل توقعات الخبراء بوصول حجم القطاع إلى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2020.

وسيقوم أبرز خبراء الرياضة الإلكترونية خلال الفعالية، من العاملين في البث إلى وكالات الإعلان والتسويق والعلامات التجارية الكبرى.