«الاتحاد إسكو» تستعرض كفاءة إدارة الطاقة في «ميفما كونفكس»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، الشركة المتخصصة في مجال خدمات الطاقة والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، عن مشاركتها الناجحة كشريك استراتيجي في نسخة هذا العام من مؤتمر ومعرض جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما كونفكس 2019» في الفترة من 10 إلى 12 مارس الجاري في فندق العنوان في دبي.

واستعرض فريق «الاتحاد إسكو» خلال المعرض المصاحب للمؤتمر مشاريع إعادة التأهيل التي سبق ونفذتها بنجاح، والوفورات في التكاليف التي تم تحقيقها من خلال تنفيذ تدابير ترشيد استهلاك الطاقة. كما قام شادي القاضي، مدير إدارة البرامج لدى «طاقتي» بتقديم عرض حول «دور البيانات الذكية في تحسين كفاءة المباني وإدارة الطاقة» وذلك خلال اليوم الثاني من المؤتمر.

وقال علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو»: «بوصفنا شركاء استراتيجيين في الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، أتيحت لنا الفرصة لعرض مشاريعنا الناجحة في مجال إعادة تأهيل المباني واستعراض وفورات الطاقة التي تم تحقيقها من خلال هذه المشاريع أمام قطاع إدارة المرافق في المنطقة، كما سلطنا الضوء على الدور الذي تلعبه هذه المشاريع في تحقيق الأهداف الشاملة لخفض الطاقة في دبي والرامية إلى توفير 30% من استهلاك الطاقة بحلول العام 2030. ».