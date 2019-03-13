تعاون مؤسستي دبي لتنمية الاستثمار والصادرات وهونغ كونغ

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

وقع مسؤولو جهات تابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ اتفاقيات جديدة خلال لقاء جمع الجانبين مؤخراً في دبي.

وأعقب مراسم التوقيع على الاتفاقيات اجتماع برئاسة اقتصادية دبي وضم الجهات التابعة لها ممثلة بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات.

ووقعت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع المدن الكبرى في العالم وتطوير العلاقات التجارية

ومشاريع الأعمال في القطاعات الاستراتيجية، في حين قامت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بتجديد اتفاقية التعاون القائمة بينها وبين مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.

وشهد التوقيع سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي؛ وأندرو وير، عضو مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ والمسؤول عن مجموعة العمل الدولية لمبادرة الحزام والطريق (نائب رئيس شركة «كيه. بي. أم. جي. الصين)؛ ومارغريت فونغ، المدير التنفيذي لمجلس تنمية تجارة هونغ كونغ، إلى جانب الموقعين على الاتفاقيات فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار؛ والمهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات؛ وبيري فونغ، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.

وقال سامي القمزي: أثمرت مساعي دبي وجهودها المتواصلة في توسيع شبكة أعمالها التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويتم إحراز هذا التقدم من خلال توقيع اتفاقيات جديدة بين مؤسسات اقتصادية دبي، ممثلة بمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ.

والتي نؤكد من خلالها توثيق العلاقات التجارية، وتوطيد الشراكة مع مجتمع الأعمال الدولي، ومن بينهم هونغ كونغ وجمهورية الصين على وجه العموم.

وتعد هونغ كونغ واحدة من أكثر الجهات المستثمرة بدبي ضمن القطاعات الرئيسية، حيث إن حجم تدفق رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر من هونغ كونغ إلى دبي من 2015 إلى 2018 بلغ 275 مليون درهم بإجمالي 13 مشروعاً قيد التنفيذ.

وتشاطر دبي هونغ كونغ العديد من الاهتمامات وأبرزها مبادرة الحزام والطريق التي نتطلع أن تكون اقتصادية دبي شريكاً محورياً فيها خلال السنوات المقبلة».

وقال فهد القرقاوي: يسعدنا توثيق شراكتنا للعام الثاني على التوالي لما لمسناه من تدفق لمستثمري هونغ كونغ على المشاريع الاقتصادية في دبي. ونحن على ثقة أن الاتفاقية ستفعل أنشطة التعاون. كما أن الروابط بين الشركات الرائدة في دبي وهونغ كونغ ستعزز بشكل أكبر.

وقال المهندس ساعد العوضي: استكمالاً لاستراتيجيتنا للتوجه شرقاً، يسرنا في مؤسسة تنمية الصادرات تجديد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي تجمعنا مع مجلس تنمية تجارة هونغ كونغ لاستكشاف المزيد من الفرص التي توفرها دبي وهونغ كونغ كمراكز تجارية رائدة في الشرق الأوسط وآسيا.

بيانات

كشفت آخر البيانات الصادرة عن مرصد دبي للاستثمار عن أن الاستثمار في المشاريع العقارية والتأجير والاستئجار العقاري بلغ 110 ملايين درهم أي ما يشكل 40% من إجمالي رأس مال الاستثمارات الأجنبية المباشرة لهونغ كونغ في دبي من 2015 وحتى 2018. وتشمل مجالات الاستثمار الأربعة الأخرى التخزين والمخازن، والتمويل والتأمين، وتجارة التجزئة والجملة، والإعلان والعلاقات العامة.