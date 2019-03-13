«الإمارات دبي الوطني» يكرّم من أمضوا 25 عاماً في الخدمة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، 31 موظفاً وموظفة ممن أمضوا 25 عاماً متواصلة في خدمة المجموعة، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في المقر الرئيس لبنك الإمارات دبي الوطني في منطقة ديرة.

وسلّط الحفل الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية في المجموعة الضوء على إنجازات موظفي المجموعة، الذين تمكنوا من خلال تفانيهم والتزامهم بالعمل الجاد والمخلص والدؤوب على مرّ السنين من الإسهام في نمو البنك ونجاحه المتميز على مرّ العقود.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: نؤمن في بنك الإمارات دبي الوطني بأن كوادرنا البشرية تعد أهم ما لدينا، مثنياً على الالتزام الراسخ والتفاني الكبير اللذين أظهرهما كلٌّ من هؤلاء الموظفين، وتكريم إخلاصهم الذي ساعد بنك الإمارات دبي الوطني على تبوؤ المكانة الرائدة التي يتمتع بها اليوم في القطاع المصرفي.

وأضاف: أود أيضاً أن أشكر جميع موظفي المجموعة الذين أمضوا فترة طويلة من حياتهم المهنية في بنك الإمارات دبي الوطني، وأسهموا خلالها في دعم مسيرة النجاح والتطور التي حققها البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، إذ بفضل تفانيهم وعملهم الجاد والدؤوب استطعنا ترسيخ مكانتنا لنكون بنكاً رائداً في قطاع الخدمات المصرفية الرقمية، بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وفي الوقت الذي يواصل فيه سموه قيادة مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل تشرف عليها حكومة ذكية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني بدوره الارتقاء بمعايير الخدمات المصرفية الذكية والمبتكرة التي تحمل لمسة بشرية.

ولا شك أن الفضل الأكبر في نجاحنا هذا يعود إلى الكوادر والكفاءات المتميزة التي احتضنها البنك طوال هذه السنوات، والتي ساعدتنا على البقاء على الدوام مخلصين لجوهر مبادئنا وفلسفتنا، وهو أن نكون بنكاً يضع مصلحة عملائه في صلب عملياته، ويضع قيم التعامل الصادق مع عملائه وموظفيه فوق كل اعتبار.