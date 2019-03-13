«ماريوت» تطلق برنامج «تحسين» لتأهيل الكوادر الإماراتية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت ماريوت الدولية، إطلاق برنامج «تحسين» التدريبي الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر والكفاءات الإماراتية لتولي أعلى المناصب الإدارية وقيادة القطاع في المستقبل، وذلك بالتعاون مع جامعة «كورنيل» التي أشرفت على تصميمه.

جاء ذلك خلال حفل رسمي أقيم في فندق ويستن الميناء السياحي بدبي بحضور الإدارية العليا لماريوت الدولية في الإمارات وعدد من ممثلي الأطراف المعنية، حيث يسعى البرنامج إلى رفد القطاع بالكفاءات الوطنية القادرة على تعزيز نموه المستقبلي، بما يتماشى مع المستهدفات الحكومية الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، إلى جانب مختلف خطط التوطين على المستوى الوطني، فضلاً عن التزام ماريوت الدولية بتعزيز نمو قطاع الضيافة في الدولة.

ويهدف البرنامج الذي يستمرّ من 12 إلى 18 شهراً إلى تزويد المشاركين بالمهارات الإدارية والخبرة العملية الضرورية عبر جميع الأقسام ضمن القطاع، إلى جانب الخبرات النظرية من خلال منصات التعلم الإلكترونية الخاصة بجامعة «كورنيل»، وبرنامج تطوير متخصص صُمم ليتلاءم مع احتياجات مواطني الدولة.

ويأتي إطلاق البرنامج عقب النجاح الكبير الذي حققه في السعودية والبحرين، وأسهم في تطوير كفاءات محلية، وإعدادها لتسلم أدوار قيادية في قطاع الضيافة. وتشمل محفظة ماريوت الدولية أكثر من 250 فندقاً وأكثر من 57 ألف غرفة في 29 دولة عبر 21 علامة فندقية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.