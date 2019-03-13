«الاتحاد للطيران الهندسية» تضيف خدمات الصيانة والإصلاح لـ«إيرباص A350»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الاتحاد للطيران الهندسية، أكبر مزود مستقل لخدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة للطائرات التجارية في الشرق الأوسط، عن إضافة قدرات صيانة الطائرات طراز إيرباص A350 إلى مجموعة خدماتها الشاملة للعملاء من أنحاء العالم.

وتعدُّ الاتحاد للطيران الهندسية عضواً في «تحالف إيرباص للصيانة والإصلاح والعَمرة»، وقد بزغ نجم الشركة كمركز للتميّز في صيانة الطائرات طراز إيرباص A380، حيث قدمت خدمات الصيانة لأساطيل الطائرات طراز A380 التابعة للاتحاد للطيران وشركات الطيران الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، وآسيا، وأوروبا، وأستراليا.

وتستمر الشركة في التوسع في تغطيتها لمختلف الطرز الرئيسية للطائرات التجارية وحصلت مؤخراً على اعتماد صيانة طراز إيرباص A350 من الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات.

وتأتي أولى الطائرات الإيرباص A350 لإجراء الصيانة في أبوظبي قادمةً من مجموعة خطوط «لاتام» الجوية، التي تعدُّ مجموعة الطيران الرائدة في أمريكا اللاتينية وأحد العملاء الرئيسيين لدى الاتحاد للطيران الهندسية. وسوف تخضع الطائرة لفحوصات الصيانة الثقيلة وأعمال التعديلات ضمن برنامجها للصيانة الدورية التي سيجريها فريق الاتحاد للطيران الهندسية. وبعد إجراء فحص الصيانة الثقيلة من الفئة «سي»، سوف يتم إزالة الطلاء القديم بالكامل وإعادة طلاء الطائرة بألوان وشعار خطوط «لاتام» الجوية. ومن المقرر وصول المزيد من الطائرات طراز A350 التابعة لمجموعة خطوط «لاتام» الجوية لإجراء أعمال الصيانة الدورية في أبوظبي خلال العام الحالي.

وقال عبدالخالق سعيد، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران الهندسية: «مع استمرارنا في تعزيز مكانتنا كمركز للتميّز لصيانة طرز بوينغ 787 وإيرباص A380، أصبحنا اليوم كذلك مستعدين على أكمل وجه لدعم أساطيل الطائرات طراز A350 لعملائنا من أنحاء العالم. وتظهر قدراتنا في صيانة الطراز A350 مدى التزامنا بتوفير خدمات صيانة الطائرات والحلول الهندسية الشاملة لكافة طرازات الطائرات الرئيسية تحت سقف واحد».

وأضاف: «يأتي استثمارنا في بناء وتطوير قدرات الصيانة للطراز A350 تلبيةً للنمو المتوقع في الطلب العالمي على خدمات الصيانة لهذا الطراز خلال السنوات القادمة. كما يعكس كذلك ثقة عملائنا الكرام مثل خطوط لاتام الجوية في خبرات وحرفية فريق العمل متعدد الجنسيات بالاتحاد للطيران الهندسية».

وقد أكملت الشركة بنجاح مشاريع الصيانة على مدار السنوات الماضية للعديد من شركات الطيران من أنحاء العالم.