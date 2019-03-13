85 % نمواً في إشغال فنادق دبي خلال فبراير

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

توقّعت مؤسسة كوليرز الفندقية الاستشارية، أن يرتفع معدل الإشغال الفندقي في دبي إلى 85% في فبراير العام الجاري الذي لم تعلن بياناته بعد.

كما توقّعت المؤسسة العالمية، أن يصل متوسط سعر الغرفة الفندقية المتاحة يومياً إلى 237 دولاراً، بينما يصل العائد على الغرفة يومياً إلى 202 دولار.

وفي أبوظبي توقّعت المؤسسة، أن يصل معدل الإشغال الفندقي في فبراير 2019 إلى 75%، ويصل متوسط سعر الغرفة الفندقية المتاحة يومياً إلى 94 دولاراً، بينما متوسط العائد على الغرفة سيبلغ يومياً 70 دولاراً.

وقالت مؤسسة كوليرز، إنها استندت في هذه التوقعات إلى بيانات تشغيل فعلية من عينة فنادق من 3 و4 و5 نجوم، بالإضافة إلى الشقق الفندقية ذات الجودة العالية، وتم استخراج هذه البيانات التاريخية من قاعدة بيانات قسم الفنادق بشركة كوليرز إنترناشونال التي تكملها بيانات «إس تي آر» العالمية ومكاتب الإحصاء المحلية.