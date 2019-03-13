119 % التزام الإمارات بتخفيضات «أوبك»

المصدر: Ⅶ هيوستون - رويترز

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة أمس في مؤتمر للطاقة إن الإمارات تجاوزت في فبراير تخفيضات إنتاج النفط المستهدفة بموجب اتفاق «أوبك» لتصل نسبة التزامها بالتخفيضات إلى 119%.

وذكر المزروعي أنه اجتمع مع مسؤولين تنفيذيين ماليين يحضرون مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة لبحث تحديات تمويل إنتاج النفط والغاز.

وارتفعت أسعار النفط أمس مدعومة بطلب قوي وتخفيضات إنتاج بقيادة «أوبك»، لكن استمرار تنامي المعروض الأمريكي حدّ من المكاسب.

وخلال التعاملات ارتفعت عقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 13 سنتاً إلى 56.92 دولاراً أو 0.2 % عن أحدث تسوية وسجلت عقود خام برنت 66.65 دولاراً بزيادة 7 سنتات أو 0.1 %.