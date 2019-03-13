وصل تطرح البرج الرابع في «بارك غيت ريزيدنسيز»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت وصل للعقارات، عن إطلاق المبيعات في برجها الرابع (ب) في «بارك غيت ريزيدنسيز»، ضمن مشروعها «وصل1».

وتأتي هذه الخطوة على ضوء الاهتمام العالي الذي أبداه المستثمرون تجاه هذا البرج، ونجاحها في بيع وحدات الأبراج الثلاثة السابقة في غضون فترة قياسية بعد إطلاقها، وسيكون باب المبيعات مفتوحًا أمام المشترين يوم 16 مارس في موقع المشروع.

وبمناسبة «عام التسامح» في الإمارات، تقدم الشركة للمشترين المهتمين عرضًا خاصًا، يضمن لهم الحصول على خصم بنسبة 2% على القيمة الإجمالية للوحدة، ودفعة أولية بنسبة 2%، وخصم بمقدار 50% على رسوم التسجيل لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويسري هذا العرض خلال يوم المبيعات فقط الموافق 16 مارس الجاري.

ويوفر البرج الرابع (ب) والأخير من المرحلة الأولى والمطل مباشرة على حديقة زعبيل، 160 شقة موزعة على 16 طابقًا، وتتراوح من غرفة واحدة وحتى خمس غرف بمساحات متفاوتة.

وقالت زينب محمد، المدير التنفيذي للعقارات والتسويق في وصل للعقارات: «إن إعلاننا عن طرح البرج في هذا الوقت، يعني من جانبنا مكافأة عملائنا المخلصين على اهتمامهم بهذا المشروع، مع تقديم عرض خاص لهم للاحتفال معهم بعام التسامح.

وسيتوج هذا المشروع نجاحات أخرى حققناها، وأبرزت قدرتنا على التوافق مع توقعات المستثمرين، لتكشف بدورها عن استدامة الطلب وتجاوب المستثمرين مع المشروعات المتميزة في سوق دبي العقاري. إننا في وصل ننطلق من استراتيجيات فريدة عند طرح أي مشروع لنا، لنجعل منه فرصة استثمارية جذابة، حيث قدمنا لمستثمرينا خيار تأجير وإدارة العقارات كخدمات إضافية».