«دبي الجنوب» تطلق مبادرات لدعم الشركات الصغيرة والمهنيين

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تواصل «دبي الجنوب» إطلاق مبادرات جديدة تدعم مجتمع الأعمال في إمارة دبي للمحافظة على جاذبيتها كمركز رائد لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، في إطار جهودها الرامية إلى استقطاب ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمهنيين، وسط الاتجاه العالمي المتصاعد نحو «اقتصاد العمل الحر».

وتتمتع الإمارة بمكانة استراتيجية في القطاعات القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الرقمية مثل التجارة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والتكنولوجيا المالية، التي ساهمت في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 26٪ خلال النصف الأول من عام 2018، بقيمة 17.7 مليار درهم.

وتعكس هذه الخطوة النوعية التزام «دبي الجنوب» و«مؤسسة مدينة دبي للطيران» في تعزيز مكانة دبي الوجهة الأكثر ابتكارا في مجال الأعمال التي تناسب احتياجات ومتطلبات الشركات والقوى العاملة، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ملامح وسياسات

وقال شعيب الرحيمي، نائب رئيس مجمّع الأعمال في «دبي الجنوب»: إنّ التزام دبي الجنوب في تعزيز بيئة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتعددة الجنسيات ينعكس جلياً في المبادرات التي تطلقها المنطقة.

ويأتي تطوّر ملامح وسياسات واستراتيجيات قطاع الأعمال الذي شهدته السنوات الـ 10 الماضية، لمواكبة اتجاهات الأعمال الجديدة وتلبية متطلبات أنشطة الأعمال. ونحن نحرص على تكثيف جهودنا الرامية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والمحترفين المتخصصين الباحثين عن حلول مصممة لهم لتنمية أعمالهم.

ومن المتوقع أن يساهم تصريح العمل المستقل الذي أطلقته المنطقة بتعزيز مصادر الدخل للمهنيين في إمارة دبي والدولة والاستفادة من الفرص التجارية في دبي الجنوب. ويعمل مجمع الأعمال من خلال حزمة من المبادرات النوعية إلى تعزيز دور الشركات متعددة الجنسيات عبر إدماجها مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم جلسات تفاعلية مشتركة، بما في ذلك ورش العمل الدورية.

تصريح العمل

وقال خالد عبدالله أحمد، نائب الرئيس – التراخيص والشؤون التنظيمية في «مؤسسة مدينة دبي للطيران»: قمنا بإصدار تصريح العمل المستقل لمواكبة التغيرات الحيوية التي شهدها قطاع الأعمال في السنوات القليلة الماضية.

وتتمتع المنشآت التجارية المتواجدة في مجمع الأعمال بمجموعة من الحوافز التي تشمل تخفيض الإيجارات من 5% إلى 25% للمستأجرين الحاليين والجدد ضمن برنامج ولاء العملاء، ما ساهم بالحفاظ على أكثر من 85% من المستأجرين. كما وخصص المجمع 10 % من إجمالي مشاريعه السنوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المتواجدة في إمارة دبي، بما في ذلك تخفيض بنسبة 25 % على الإيجار السنوي.

تنشيط الأعمال

تكمن أهميّة مبادرات دبي الجنوب في كونها تساهم في تنشيط أعمال الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متعددة الجنسيات، والخبراء المتخصصين في شتى المجالات. وأعلنت «دبي الجنوب» و«مؤسسة مدينة دبي للطيران»، التي تعنى بالترخيص والتنظيم للمناطق الحرة في «دبي الجنوب» بأنه يمكن للمهنيين المستقلين الاستفادة من فرصة العمل بموجب تصريح عمل مستقل.