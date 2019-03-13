«المدينة» تفتتح مقرها الرئيس في مجمّع دبي الصناعي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مجموعة المدينة، مقرها الرئيس الجديد في مجمع دبي الصناعي، أحد أكبر المراكز الصناعية في المنطقة والعضو في مجموعة تيكوم، لتعزيز خطط توسع ونمو المجموعة محلياً وإقليمياً.

ويقدر حجم الاستثمار في إنشاء المقر الجديد بأكثر من 200 مليون درهم.

حضر الافتتاح عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم، وسعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمع دبي الصناعي، وعبد الله بويل، المدير العام لمجموعة المدينة.

وقال سعود أبو الشوارب إن المجمع يضم عدداً من شركات التجزئة الكبرى، من أبرزها مجموعة اللولو، لافتاً إلى أن شركات التجزئة تمثل 5 إلى 7% من إجمالي عدد الشركات الموجودة داخل المجمع، وهناك تطلع لزيادة تلك الشركات داخل المجمع.

وقال عبد الله بويل إن إطلاق المقر الرئيس الجديد الذي يضم جميع أعمال المجموعة تحت مظلة واحدة في مجمع دبي الصناعي يعد خطوة استراتيجية نحو المرحلة المقبلة من النمو، التي ستسهم في تحسين عمليات المجموعة وتعزيز علاقتها مع شركات التوزيع وتجارة الجملة ودعم خططها للتوسع في الإمارات والمنطقة.

وستباشر مجموعة المدينة اعتباراً من اليوم تشغيل وإدارة عملياتها من مقرها الرئيس الجديد الذي يتضمن مركز التوزيع الذي سيزود أكثر من 100 فرع من فروع هايبر ماركت المدينة في الإمارات بجميع منتجات المجموعة من سلع. كما يتضمن المقر أواسيس كويزينز - أحد أكبر المخابز الصناعية في الدولة. وتعمل مجموعة المدينة على إنشاء 5 مولات جديدة و7 أسواق هايبر ماركت جديدة إضافة إلى مشاريع أخرى.