«روتانا» تعتزم افتتاح 9 فنادق جديدة داخل الدولة وخارجها

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

قال غاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة «روتانا» للفنادق والمنتجعات، إن المجموعة تعتزم خلال العام الحالي والقادم افتتاح 9 فنادق جديدة داخل الدولة وخارجها في إطار خططها التوسعية لتصل بذلك محفظتها من الغرف الفندقية إلى 21,135 غرفة.

وأضاف هاتشينسون على هامش إحاطة إعلامية أمس بأبوظبي، إن الفنادق المقرر افتتاحها خلال الربع الثاني من العام الجاري تشمل جوهري روتانا، دار السلام ويضم 256 غرفة، وبوسمال أرجان سراييفو 130 غرفة، ودانة ريحان الدمام 285 غرفة، بينما في الربع الأخير من العام نفسه من المزمع افتتاح إمام رضا روتانا مشهد 272 غرفة، والجداف روتانا دبي 338 غرفة، وروتانا السليمانية، العراق 240 غرفة.

وتابع: أن العام القادم من المقرر أن يشهد مجموعة جديدة من الفنادق حيث من المقرر أن افتتاح فندق سنترو عمّان 197 غرفة، وكايان كانتارا أرجان 329 غرفة وكايان كانتارا رزيدنسز 489 غرفة في دبي، وذلك في الربع الثاني من 2020.

استراتيجيات

وأوضح هاتشينسون أن المجموعة حققت أداء جيداً منذ مطلع العام الجاري ويعزى الفضل في ذلك إلى الإستراتيجيات التجارية الجديدة والتوسعة المتواصلة لمحفظتنا الفندقية، معرباً عن تفاؤله بشأن توقعات النمو الإيجابية في المنطقة بالنظر إلى هذا الاتجاه التصاعدي في أداء الأسواق العالمية.

وأضاف أن فنادق روتانا في أبوظبي سجلت خلال يناير وفبراير نمواً أكبر من الذي حققته فنادقها في الإمارات الأخرى بدعم من الأحداث المتلاحقة وعلى رأسها آيدكس والأولمبياد الخاص وكأس آسيا، حيث بلغت الزيادة 3.5% في معدلات الإشغال، و2.3% في متوسط سعر الغرف اليومي، وارتفع العائد على الغرف المتوفرة 5.9%، بينما حققت فنادق المجموعة في بيروت والرياض نمواً بنسبة 17% و15% في الإشغال، وارتفاعاً في العائد على الغرف المتوفرة 29% و48% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وتابع: زاد متوسط سعر الغرف اليومي بمنتجع الشركة في شرم الشيخ 24.8%، مع ارتفاع في العائد على الغرف المتوفرة 9.8%. وفي المنامة، شهدت فنادق روتانا الأربعة نمواً بنسبة 5% في معدلات الإشغال، كما ارتفعت عدد الليالي الفندقية القادمة من السوق السعودي، والتي تُعَد إحدى أهم الأسواق المُصدرة لفنادق روتانا، بنسبة 15% في الشهرين الأولين من العام. وفي 2018، تصدرت الإمارات والسعودية وألمانيا والهند قائمة الأسواق المُصدرة الرئيسية للمجموعة.

خطط طموحة

وقال إن قطاع الضيافة في المنطقة يقف على أعتاب عملية تحول عملاقة مع تنامي الإنفاق العام في قطاعات السياحة، والذي تدفعه خطط طموحة لدى دول المنطقة لزيادة التنويع الاقتصادي، بما في ذلك رؤية الإمارات 2021 ورؤية المملكة 2030.

وتوقع هاتشينسون أن تشهد دول التعاون دخول 58 ألف غرفة فندقية إضافية إلى السوق في عام 2019، حيث ستكون الحصة الأكبر من الزيادة في العرض من نصيب دبي ومكة والرياض، ومن شأن هذه الإضافة الجديدة إلى المحفظة الفندقية في المنطقة أن تزيد من المنافسة وتضع مزيداً من الضغط على أسعار الغرف.

أسواق

وأضاف أن المجموعة تركز في توسعاتها الخارجية على أسواق رئيسية مثل السعودية والعراق ومصر، فيما تسعى كذلك إلى افتتاح فنادق في قارة إفريقيا، مشيراً إلى أن الشركة ليس لديها خطط لافتتاح فندق في دمشق حالياً، مبيناً أن المجموعة ستقوم بذلك عندما يكون الوقت مناسباً.