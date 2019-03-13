مجلس سيدات أعمال أبوظبي يبحث تبادل الخبرات مع جمهورية لاتفيا

المصدر: أبوظبي - وام

بحثت رفيعة بنت هلال بن دري نائبة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سيدات أعمال أبوظبي مع أسترا كورميه سفيرة جمهورية لاتفيا لدى الدولة جملة مواضيع تهم قطاع سيدات الأعمال وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين سيدات الأعمال في أبوظبي وسيدات أعمال لاتفيا.

وأكدت بن دري خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيس الفخري لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، هي المشجعة الأولى للمرأة الإماراتية، حيث لم تدخر سموها جهداً في دعم المرأة في شتى المجالات وتمكينها للاستفادة من مكتسبات التنمية من خلال توفير الإمكانات اللازمة لترسيخ مكانة المرأة ودعم دورها المجتمعي والتنموي ورفع مستوى مشاركتها في العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري لتكون المرأة أحد أهم دعائم التنمية المجتمعية والاقتصادية في دولة الإمارات إلى جانب أخيها الرجل.

وقدمت شفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي شرحاً وافياً حول خدمات مجلس سيدات أعمال أبوظبي، وحرصه على الريادة في النهوض بدور المرأة في القطاع الخاص وتمكينها لتصبح شريكاً رئيسياً في التنمية.