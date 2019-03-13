«بنك القاهرة» يفتتح مكتباً تمثيلياً في الإمارات للتوسّع إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك القاهرة افتتاح مكتب تمثيل جديد في الإمارات كحلقة تواصل يستهدف خلالها البنك تعزيز وجوده خارجياً، وذلك وفقاً لاستراتيجية طموحة تتصدر قائمة أولويات مجلس الإدارة الحالي لتحقيق التوسع الإقليمي، وتدعيم عمليات التجارة الخارجية.

وأكد طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، أهمية افتتاح المكتب لزيادة عمليات الاستثمار المشتركة في الإمارات بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة، إلى جانب خدمة تنشيط التجارة بين مصر ودول الخليج العربي، وجذب الاستثمارات العربية إلى مصر وتمويل عمليات التجارة الخارجية واستقطاب تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف أن افتتاح المكتب يدعم زيادة الحصة السوقية من تحويلات المصريين إلى 15% في ضوء مؤشرات استقرار سعر الصرف، مشيراً إلى أن بنك القاهرة يستحوذ على 10% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي، كما أثنى فايد على الدعم الملموس من قبل المصرف المركزي بدولة الإمارات الشقيقة لسرعة تلبية استخراج رخصة التشغيل لمكتب التمثيل في وقت قياسي، ما يؤكد طبيعة العلاقات القوية التي تربط البلدين.

وأكد عمرو الشافعي نائب رئيس مجلس الإدارة، حرص بنك القاهرة على تطبيق خطته التوسعية على المستوى الإقليمي من خلال عدة محاور.