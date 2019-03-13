حضور قوي لشركات الإمارات في المعرض السعودي الدولي للطيران

المصدر: أبوظبي - البيان

يشهد المعرض السعودي الدولي للطيران 2019 حضوراً قوياً لمؤسسات الإمارات. وتضم قائمة المشاركين في هذا المعرض المهم شركة طيران أبوظبي أكبر مشغل للطائرات العمودية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي توفر خدمات الدعم الملاحي واللوجستي لشركات النفط والغاز في الحقول البحرية والبرية في إمارة أبوظبي، وخارجها وجميع أنحاء العالم.

وتعرض شركة رويال جت لخدمات الطيران الفاخرة خدماتها ومنتجاتها المتعلقة بخدمات الطيران الخاصة بكبار الشخصيات والطيران الملكي، كما تشارك في المعرض شركة «ماكسمس للطيران» التابعة لـ«مجموعة طيران أبوظبي» وشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) وشركة الخدمات اللوجستية للطيران العالمي، وكذلك شركة مطارات أبوظبي التي تدير 5 مطارات في مختلف أرجاء أبوظبي.

وحرصت شركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية (أداسي) على المشاركة في المعرض وهي من الشركات الإماراتية الرائدة في مجال الأنظمة غير المأهولة، وتعنى بتوفير وتقديم أفضل وأحدث البرامج والحلول المتطورة للاستخدامات الجوية، البرية والبحرية للأنظمة الذاتية. كما تشارك أكاديمية ربدان بهدف الترويج لخدمات وبرامج الأكاديمية. وهناك جناح لوكالة الإمارات للفضاء وأكاديمية هواريزن للطيران.