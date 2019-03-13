نصف المشاركين بمعرض الخليج للطباعة والتغليف من خارج المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلن منظمو معرض الخليج للطباعة والتغليف، أن نصف العارضين المشاركين تقريباً هم من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكّد العديد من العارضين الأجانب، مشاركتهم في المعرض الذي سيُقام في مركز دبي التجاري العالمي من 15 إلى 18 أبريل، ومن بينهم شركات من هولندا، وسويسرا، وفرنسا وإيطاليا وماليزيا والولايات المتحدة وكوريا وتايوان وفنلندا.

وهناك أيضاً عدد متزايد من العارضين الذين يشاركون للمرة الأولى، ومن بينهم شركة ليموراو (البرتغال)، وفريمبيكس (تركيا)، وبالس برينتنغ برودكتس (المملكة المتحدة)، إلى جانب عدد متزايد من الشركات من شبه القارة الهندية التي تشارك في المعرض للمرة الأولى، وتشمل أبيكس أندستريز وأيديدجنج سيستمز (الهند)، وروشان باكيدجيز (باكستان).

أمّا الشركات التي تعود للمشاركة في المعرض هذا العام فتشمل العلامات التجارية المشهورة عالمياً روبست وكانون وإتش بي وكونيكا مينولتا وزيروكس، وستقدّم معظم هذه الشركات ماكيناتها وآلاتها للمشترين المحتملين من خلال سلسلة من العروض المباشرة التي ستجري على مدار أربعة أيام كجزء من ميزة «مسار الابتكار» التي تم إطلاقها حديثاً. ويعدّ معرض المنصة الوحيدة التي تجمع كل هذه الشركات المصنعة تحت سقف واحد في المنطقة.

وتفوق عدد التسجيلات المسبقة للمشاركة في المعرض من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكثير على العدد الذي شهده عام 2017، وهي من بلدان متنوعة مثل البحرين والصين ومصر وألمانيا والهند والكويت ونيجيريا وعمان وباكستان والسعودية وتركيا. ويقدّم المعرض أحدث التقنيات والابتكارات.