شركة خدمات قانونية تُطلق منصة باللغة العربية لرواد الأعمال

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سبورت ليجال Support Legal أول منصة للخدمات القانونية في الشرق الأوسط وأفريقيا لرواد الأعمال والشركات الناشئة، جعل منصتها المجانية للمعارف القانونية ScaleUp متاحة باللغة العربية. وبالرغم من أن اللغة العربية هي رابع أكثر لغة استخداماً على شبكة الإنترنت، إلا أن ذلك ليس ممثلاً بشأن كلٍ كافٍ عبر المواقع الإلكترونية الأكثر شهرة في المنطقة.

وتم إطلاق المنصة لمساعدة رواد الأعمال على تأسيس أعمالهم، وتمويلها وتنميتها. وتتيح المنصة إمكانية الوصول للمعرفة والنصيحة العملية بدون أي تكلفة على المستخدم. وقد تمت إضافة البوابة العربية من أجل منح أصحاب الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا خيار الوصول إلى المحتوى بلغتهم الأم. وتُخاطب مكتبة ScaleUp بمقالاتها كل مرحلة من دورة حياة الشركة، من تصوّر الأفكار والتأسيس وحتى صفقات التخارج وبيع الشركة.