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فلاي دبي تعلق العمل بطائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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أعلنت فلاي تعليق العمل بأسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 والذي يتألف من 11 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و طائرتين من ماكس 9 .

وقالت متحدث باسم  فلاي دبي وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني ، تم تعليق العمل بطائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 والذي يتألف من 11 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و طائرتين من ماكس 9 .

وأضاف : تقوم فلاي دبي بتعديل جدول رحلاتها لتقليل تأثير ذلك على المسافرين وستقوم بتشغيل رحلاتها من خلال  أسطولها من طائرات بوينغ  800-737 الجيل الجديد.

وأضح أنه عند إلغاء أي رحلات ستقوم فلاي دبي بالاتصال بالمسافرين مباشرةً.

كما تواصل  العمل  مع الشركة المصنعة وهيئة الرقابة.

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