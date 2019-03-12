فلاي دبي تعلق العمل بطائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت فلاي تعليق العمل بأسطولها من طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 والذي يتألف من 11 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و طائرتين من ماكس 9 .

وقالت متحدث باسم فلاي دبي وفقًا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني ، تم تعليق العمل بطائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 والذي يتألف من 11 طائرة بوينغ 737 ماكس 8 و طائرتين من ماكس 9 .

وأضاف : تقوم فلاي دبي بتعديل جدول رحلاتها لتقليل تأثير ذلك على المسافرين وستقوم بتشغيل رحلاتها من خلال أسطولها من طائرات بوينغ 800-737 الجيل الجديد.

وأضح أنه عند إلغاء أي رحلات ستقوم فلاي دبي بالاتصال بالمسافرين مباشرةً.

كما تواصل العمل مع الشركة المصنعة وهيئة الرقابة.