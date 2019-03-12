آلية اعتراف متبادل بترخيص الصناديق بين السلطات المالية بالإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، أمس، إتاحة آلية جديدة للاعتراف المتبادل بينهما بشأن ترخيص الصناديق المالية المحلية، وذلك بعد أن تم إصدار التشريعات والقواعد ذات الصلة.

وتتيح آلية الاعتراف المتبادل -التي خضعت للتشاور العام والمكثف منذ توقيعها في نوفمبر 2018- للصناديق المرخصة من قبل أيٍّ من الجهات الثلاث ترويج منتجاتها في الإمارات. وقال معالي سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن بدء تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل والموقعة بين الجهات الثلاث كآلية تنظيمية للترويج المتبادل لصناديق الاستثمار المؤسسة بتلك الجهات والإشراف عليها، يعد خطوة مهمة تتيح تشجيع تطوير أسواق صناديق الاستثمار. .