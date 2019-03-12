2204 رخص تجارية جديدة توفر 8500 وظيفة بدبي فبراير الماضي

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر فبراير 2019 وصل إلى 2204 رخص بنمو 37%، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت الرخص الصادرة في فبراير 2018 إجمالي 1606 رخص.

وساهمت الرخص الجديدة في إضافة 8515 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة، وجاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 61.1%، والمهنية 36.5%. ووصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة إلى 25269 معاملة بنسبة زيادة 27%. وتؤكد الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال» استمرارية المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.