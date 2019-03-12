أبوظبي تتلقى عروض مشروع ميناء مغرق

المصدر: دبي- أشرف رفيق

قالت مجلة «ميد»، إن شركة موانئ أبوظبي تلقت، أمس، عروض الشركات لتنفيذ عقد توسيع رصيف ميناء مغرق في منطقة الظفرة في أبوظبي.

وأضافت المجلة، إن المشروع يشمل توسيع الرصيف بمقدار 400 متر، بما في ذلك أعمال استصلاح مائي بمساحة 286 ألف متر مربع.

وأوضحت المجلة، أن الشركات التي تلقت الدعوات للمشاركة في المشروع تشمل هلالكو واوفرسيز «إيه إس تي» وتارجت للهندسة.

يقوم ميناء مغرق بمناولة الشحنات العامة، وهناك ربط بالمعديات بين جزيرة دلما وجزيرة سير بني ياس. ويوجد في الميناء أربعة أرصفة، ويقع على مسافة 240 كلم من مدينة أبوظبي.