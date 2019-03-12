3.41 مليارات مساهمة «أدنيك» في اقتصاد أبوظبي 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» تحقيقها مساهمات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة في اقتصاد إمارة أبوظبي من خلال مراكز المعارض التابعة لها بنحو 3.41 مليارات درهم خلال 2018، لترتفع بذلك قيمة المساهمة الاقتصادية الكلية منذ التأسيس عام 2005 إلى 32 مليار درهم.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»: تواصل أدنيك مسيرتها الرامية لتطوير قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي، والذي يعد أحد أبرز القطاعات التي ركزت عليها خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030، واستطاعت على مدار الـ 14 عاماً الماضية، أن تحقق العديد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والدولي، والتي لم تكن لترى بفضل الدعم الكبير والمتواصل من القيادة الرشيدة، التي تحرص على إيلاء هذا القطاع الحيوي جل الاهتمام والرعاية.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، على هامش مؤتمر صحفي أمس، إن الشركة حققت رقماً قياسياً في عدد الفعاليات التي استضافتها بمراكزها المختلفة والتي وصلت إلى 502 فعالية في 2018 مقارنة بـ 442 فعالية في 2017 وبنسبة نمو قدرها 14%، ليرتفع بذلك عدد الفعاليات التي استضافتها مراكز الشركة في الدولة إلى 3,390 منذ تأسيسها قبل 14 عاماً.

مليونا زائر

وأوضح أن مراكز «أدنيك» استقبلت خلال العام الماضي أكثر من مليوني زائر من مختلف أنحاء العالم، مما يرفع العدد الإجمالي لزوار مراكز أدنيك منذ تأسيسها في عام 2005 إلى أكثر من 17.5 مليون زائر. كما ساهمت أنشطة المجموعة في دعم ما يزيد على 20 ألف وظيفة في مختلف القطاعات الاقتصادية المساندة، فضلاً عن إشغال 473,454 ليلة فندقية في الدولة.

وذكر الظاهري أن معدلات توظيف الكوادر الإماراتية (التوطين) ارتفعت لتصل مع نهاية العام الماضي 72% مقارنة بنسبة 69% في العام 2017، في حين بلغت نسبة التوطين في المناصب العليا بالشركة 85%، ومن المستهدف زيادة هذه النسب في السنوات القادمة.

ولفت الظاهري إلى أن مراكز الشركة استضافت في العام الماضي 57 معرضاً عالمياً ومحلياً، مقارنة بـ54 معرضاً في عام 2017، وبنسبة زيادة بلغت 7.4%، في حين شهد العام 2018 تنظيم 9 معارض تقام للمرة الأولى في مراكز الشركة. كما استضافت مراكز الشركة 19 مؤتمراً عالمياً للاتحادات المهنية المتخصصة، أقيم بعضها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، مقارنة بـ14 مؤتمراً في العام 2017 وبنسبة نمو بلغت 35%.

وتابع: كما وصل عدد المؤتمرات الدولية الكبرى التي تم الفوز بعطاءات استضافتها إلى 5 مؤتمرات في العام 2018، في حين ارتفع عدد العطاءات لملفات استضافة المؤتمرات الدولية الكبرى التي تم تقديمها في العام 2018 بالتعاون مع كوكبة من المؤسسات والاتحاد المهنية الوطنية، ليصل 22 عطاء مقارنة بـ19 عطاء في العام 2017 وبنسبة نمو وصلت إلى 16%.

وأوضح أن المرحلة المقبلة من مسيرة «أدنيك» ستشهد إطلاق العديد من المبادرات والخدمات الجديدة التي ستسهم في تنويع أجندة الفعاليات التي تستضيفها مراكزها المختلفة.

لا استحواذات

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنيك» رداً على سؤال لـ «البيان الاقتصادي» إن الشركة لا تفكر بالوقت الراهن في أي استحواذات جديدة فيما تركز حالياً على تطوير البنية التحتية في مراكزها لجذب المزيد من المعارض والمؤتمرات المحلية والعالمية.

وتوقع الظاهري عاماً مميزاً للشركة خلال 2019 حيث ستشهد الشركة العديد من المؤتمرات من بينها «آيدكس» الذي عقد الشهر الماضي، و«أديبيك» ما يبشر بأداء قوي على صعيد المعارض وعدد الزوار بنهاية العام.

رضا العملاء

قال الرئيس التنفيذي لشركة "ادنيك" إن نسبة رضا عملاء وشركاء «أدنيك» في القطاعين العام والخاص ارتفعت إلى 94.7% مقارنة بـ92.6% في 2017، والتي تعد الأعلى على الصعيد العالمي في القطاع. وشهد مركز العين للمؤتمرات استضافة 90 فعالية العام الماضي، في حين شهد مركز إكسل لندن استضافه 412 فعالية.