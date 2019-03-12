«أدنوك» تمنح عقداً بقيمة 45 مليوناً لشركة أديارد

المصدر: Ⅶ دبي- أشرف رفيق

منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عقداً بقيمة 12.4 مليون دولار (45 مليون درهم تقريباً) لمجموعة أديارد التابعة لشركة انتر سيرفيس لتوفير خدمات برية وبحرية.

وستقوم مجموعة أديارد بتغيير طلمبات المياه البحرية وأنظمة تعبئة الكبريت السائل في مصفاة الرويس لتكرير النفط والبتروكيماويات في أبوظبي. وستقوم المجموعة أيضاً بتركيب وتحديث الأجزاء المتآكلة وتصنيع بعض منها في مجمعها الصناعي، من أجل تنفيذ العقد مع «أدنوك».

وقال أندرو بيني مدير عام شركة انتر سيرفيس إنترناشونال البريطانية: إن العقد مع شركة أدنوك سيعزز أداء مجموعة أديارد المتخصصة في تنفيذ عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والبناء والصيانة والتصنيع إلى جانب توريدات المواد والعمالة.