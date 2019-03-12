«قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة» بدبي الخميس

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي انعقاد الدورة السادسة لـ«قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019» بعد غد الخميس بفندق الريتز كارلتون، مركز دبي المالي العالمي، وذلك تحت شعار «تسريع وتيرة النمو». ويشارك في المؤتمر أكثر من 1000 من رواد الأعمال وكبار رجال الأعمال والمستثمرين، إلى جانب كبار مسؤولي الجهات الحكومية. وتتضمن قائمة المتحدثين نخبة من كبار القادة الذين سيتعرضون قصص النجاح وأبرز التحديات والصعوبات سببت لهم التباطؤ، وكيفية تحويل هذا التحدي إلى النجاح.

فرصة

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تقدم قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019 فرصة رائعة لاستكشاف كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة أن تخطو بمشاريعها وتنتقل بها إلى الاستدامة والتسارع في النمو، لمواكبة النمو الإجمالي.

وأكد حرص المؤسسة على استضافة القمة السنوية، لمشاركة الخبرات مع مجموعات أكبر من أصحاب المصلحة وتحقيق الهدف المتمثل في تحسين القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تكامل الفرص الاقتصادية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يتوازى مع خطة دبي 2021 للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

تسهيلات

وقال ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي: شراكتنا مع القمة تأتي تماشياً مع جهود السوق الرامية لتمكين الأعمال المحلية ودعمها في رحلة النمو في الإمارات. ويوفر السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أدوات وتسهيلات تساعدها في النمو ومزاولة أعمالها على النطاق العالمي.

وقال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة: سعداء باستمرار شراكتنا مع قمة عالم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019. وعلى مدى سنوات عديدة، عملت هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة على توفير الدعم الكبير لهذا القطاع، ويعد هذا الحدث ضمن المبادرات العديدة التي نخطط للمشاركة فيها من أجل الاستمرار في تعزيز روح ريادة الأعمال في دولتنا الحبيبة.