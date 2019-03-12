«ستارزبلاي» تتخطى حاجز مليون مشترك في المنطقة

المصدر: Ⅶ دبي ــ وائل اللبابيدي

توقّع معاذ شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ستارزبلاي» خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب، أن يصل عدد مشتركي خدمة الفيديو حسب الطلب في المنطقة إلى نحو 6 ملايين مشترك خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن الشركة التي انطلقت من الإمارات هي الأولى من حيث عدد المشتركين في المنطقة بنسبة تجاوزت 31%، متفوقة بذلك على منافستها «نيتفليكس» التي سجلت 23%، في سوق مشاهدة الفيديو حسب الطلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي من المتوقع أن تصل عائداته إلى 2.1 مليار دولار بحلول عام 2024.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي سلط خلاله مسؤولون في «ستارزبلاي»، الضوء على قصة نموها ونجاحاتها، بالتزامن مع إعلانها تخطي عدد مشتركيها في الإمارات حاجز المليون مشترك.

ومنذ تأسيسها في 2014، نجحت الشركة في استقطاب استثمارات أجنبية وإقليمية هامة بلغت قيمتها 125 مليون دولار. كما عقدت شراكات مع أهم استوديوهات الإنتاج العالمية.