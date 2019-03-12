تعاون «الإمارات الإسلامي» و«إماراتك» لتفعيل المدفوعات الإلكترونية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

عقد «الإمارات الإسلامي» اتفاقية شراكة مع شركة «إماراتك» لحلول التقنيات الإلكترونية والخدمات الاستشارية تهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من سداد المدفوعات الإلكترونية لمجموعة واسعة من الخدمات الحكومية عبر المحفظة الإلكترونية «نقودي» التابعة لشركة «إماراتك».

وتتيح الشراكة لعملاء «الإمارات الإسلامي» من الأفراد والشركات فرصة الاستفادة من خدمات إضافة الرصيد للمحفظة الإلكترونية والمدفوعات بواسطة القسائم الإلكترونية التي توفرها «نقودي» عبر منصة «سمارت بيزنس» التابعة للبنك، وإجراء المدفوعات الإلكترونية بسهولة لقاء الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: نتطلع قدماً لتعزيز تعاوننا وإطلاق مزيد من المبادرات المشتركة في المستقبل القريب سعياً لتحسين خدماتنا.

وأوضح ثاني الزفين المدير العام وعضو مجلس شركة «إماراتك»: «تعمل نقودي على بناء الشراكات الاستراتيجية مع كبرى البنوك في الإمارات مثل الإمارات الإسلامي».