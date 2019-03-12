«دبي الإسلامي» يحصد 9 من جوائز «إسلاميك فاينانس نيوز 2019»

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حصل بنك دبي الإسلامي على 9 جوائز للتمويل الإسلامي خلال حفل توزيع جوائز إسلاميك فاينانس نيوز للعام 2019.

وتم تكريم البنك من جديد بجائزة «أفضل بنك إسلامي» في الإمارات، وجائزة «أفضل بنك إسلامي في كينيا»، وجائزة «أفضل بنك إسلامي شامل» وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الإسلامية للأفراد» ضمن استطلاع مجلة «إسلاميك فاينانس نيوز» لأفضل البنوك في عام 2018.

جاء ذلك حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي بدبي مؤخراً. وحصل البنك على 5 جوائز أخرى منها جائزة «أفضل صفقة هجينة للعام» عن إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار في إطار برنامج شركة «صناعات» القابضة.

وحصل البنك على جائزتي «أفضل صفقة للعام في إندونيسيا» و«أفضل صفقة سيادية للعام» عن صفقة الصكوك السيادية الخضراء المبرمة مع حكومة إندونيسيا بقيمة 1.25 مليار دولار. وقام البنك بتمويل المرحلة الثانية من سلسلة سوق إكسترا في واحة دبي للسيليكون ليفوز بجائزة «أفضل صفقة مبتكرة للعام». كما نال جائزة أفضل صفقة للعام في الإمارات.