«سيراميك رأس الخيمة» توزع أرباحاً نقدية 15 فلساً و5 ٪ أسهماً

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أقرت الجمعية العمومية لشركة سيراميك رأس الخيمة، برئاسة الشيخ خالد بن سعود القاسمي رئيس مجلس الإدارة، توزيع أرباح نقدية 15 فلساً، و5% أسهم، على مساهمي الشركة عن عام 2018.

وأوضح عبدالله مسعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة، أن إجمالي إيرادات الشركة بلغ 2.78 مليار درهم، بنسبة انخفاض 2.8% نتيجة لتراجع مساهمة إيرادات الأعمال غير الأساسية، بعد تنفيذ الشركة استراتيجية تصفية الأعمال غير الأساسية.

وأكد أن 2018 كان عاماً مهماً بالنسبة لشركة سيراميك رأس الخيمة، وتعتبر الهوامش الإجمالية التي تم تسجيلها وتحقيق صافي أرباح 225.1 مليون درهم على أساس سنوي بحسب تقرير الحساب الختامي للشركة، بمثابة إنجاز في ظل ظروف السوق الصعبة، وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية والشحن.

وأشار إلى أن هامش الربح إجمالي هو الأعلى تاريخياً للشركة بنسبة 33.2% بارتفاع 160 نقطة أساس نتيجة للكفاءات التشغيلية، ودمج الشركات في سوق السعودية مع ارتفاع الأرباح الإجمالية في الإمارات.

وأضاف: نستهدف رفع المبيعات في السوق السعودي من خلال الاستثمار في مرافق صناعية بقدرة 10 ملايين متر مربع سنوياً، والاستحواذ على نسبة من هذا القطاع الذي يبلغ حجمه في السوق السعودي 200 مليون متر مربع سنوياً لارتفاع نشاط المقاولات والعقارات، ومزايا التكلفة الجذابة للتصنيع وتكاليف الطاقة التنافسية.وأوضح أنه بالنظر لـ2019، سنركز على تحسين عملياتنا عبر المجموعة مع المحافظة على حصصنا السوقية القوية في الإمارات، والسعودية، والهند، وبنغلاديش.