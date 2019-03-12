«تلغـراف»: «والدورف أستوريا دبي» بين أفضل 4 فنادق شاطئية في العالم

المصدر: Ⅶ دبي - أشرف رفيق

وضعت صحيفة تلغراف البريطانية فندق والدورف أستوريا في دبي بين أفضل أربعة فنادق شاطئية في العالم، ووصفت مدينة دبي ذاتها بأنها مانهاتن الشرق الأوسط.

وقالت الصحيفة إن فندق والدورف أستوريا في دبي يتميز بأن له شاطئاً خاصاً يمتد بطول 200 م، وإذا كنت من محبي المغامرات يمكنك أن تطلب تجربة قيادة وتقود سيارة أستون مارتن قبل تناول العصير في مقهى سيرافين الفاخر.

وأضافت الصحيفة أن والدورف أستوريا جزيرة جميرا، الذي تم إنشاؤه في العام 2013، يتضمن غرفاً فاخرة بإطلالات رائعة في منطقة شاطئية مميزة من مدينة دبي، ويمثل مزيجاً فريداً بين الفن المعماري الإيطالي والمرافق العصرية.

موقع مميز

ويتميز الفندق بموقعه، وتتوفر ملاعب الغولف والمطاعم بالقرب من الفندق، كما يوفر الفندق أنشطة عديدة منها الحديقة المائية، وهو قريب من فندق أتلانتيس دبي الشهير، ومول دبي، أكبر مركز للتسوق عالمياً على مسافة ليست بعيدة. وهناك أيضاً مسار للعدو بطول 18 كلم على شاطئ جميرا.

زيارة دبي

من ناحية أخرى، قالت الصحيفة في مقال منفصل، إن من أفضل الأوقات لزيارة دبي شهر أبريل، حيث إن درجة الحرارة تكون بحدود 26 مئوية، مشيرة إلى توفر تنوع كبير من عوامل الجذب السياحي الرائعة من شواطئ ومراكز تسوق و أنشطة ورياضات مائية وصحراوية، ناهيك عن خيارات لا حصر لها من الأطعمة، ما يجعلها من المدن المفضلة لزيارة العائلات خلال العطلات.