شركات توقف طراز 737 .. و«فلاي دبي» تراقب

المصدر: Ⅶ دبي - البيان، بكين - رويترز

ذكرت متحدثة باسم شركة فلاي دبي أن الشركة لا تزال تثق في صلاحية طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 8، وذلك بعد يوم من سقوط الطائرة الإثيوبية.وتدير فلاي دبي أسطولاً من طائرات 737 يضم الطائرة ماكس 8. وذكرت المتحدثة: «نراقب الوضع، ومستمرون في التواصل مع بوينغ، سلامة ركابنا وأطقمنا أولويتنا القصوى».

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية إنها أوقفت أسطولها من طراز بوينغ 737 ماكس 8 حتى إشعار آخر «كإجراء وقائي إضافي»، رغم أنها لم تتوصل للسبب وراء حادث أمس.

وقالت شركة بوينغ إن التحقيق في تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ما زال في مراحله المبكرة ولا حاجة لإصدار إرشادات جديدة للشركات المشغلة لطراز الطائرة المنكوبة، استناداً للمعلومات المتاحة لديها حتى الآن. وقالت إدارة الطيران في الصين إنها طلبت من شركات الطيران المحلية وقف استخدام الطائرات من طراز بوينغ 737 ماكس 8 وعددها نحو 100، وهو ما يمثل أكثر من ربع الأسطول العالمي لهذه الطائرات.

وهذا ثاني حادث تحطم لطائرة من طراز 737 ماكس 8 الذي دخل الخدمة عام 2017.

وقالت شركة كايمان إيرويز إنها أوقفت استخدام طائرتيها من هذا الطراز لحين الحصول على مزيد من المعلومات.