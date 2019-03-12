«دانة غاز» تتوقع 733 مليون درهم عوائد من التوسع في كردستان العراق

المصدر: أبوظبي - البيان

قالت شركة «دانة غاز»، إن اتفاقية شراء الغاز التي وقعها ائتلاف «بيرل بتروليوم» ترتبط بالمرحلة الثانية من التوسعة في إقليم كردستان العراق، بهدف زيادة الإنتاج اليومي لبيرل بيتروليوم من الغاز والمكثفات من 400 مليون قدم مكعبة و15 ألف برميل إلى 650 مليون قدم مكعبة و25 ألف برميل.

وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن الأثر المالي لهذه التوسعة يرتبط بأسعار النفط بشكل مباشر، متوقعة أن تضيف هذه المرحلة 641 - 733 مليون درهم لحصتها من الإيرادات سنوياً، باستخدام نطاق سعري يتراوح بين 60 -70 دولاراً لبرميل النفط.

وتوقعت الشركة أن يظهر أثر زيادة الإنتاج على نتائجها المالية عند الانتهاء من الأعمال الإنشائية في عام 2021 وبدء إنتاج المرحلة الثانية من أعمال التوسعة.