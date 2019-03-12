530 علامة تجارية في معرض دبي الدولي للأخشاب اليوم

المصدر: دبي- البيان

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الرابعة عشرة من معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب 2019، المعرض الدولي، بعرض أحدث منتجات صناعة الأخشاب وصناعة الآلات والمكائن ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستمر الفعاليات حتى الخميس في مركز دبي التجاري العالمي. ويستعرض المعرض أكثر من 50 صنفاً عالمياً من أنواع الأخشاب بمشاركة عالمية واسعة تصل إلى أكثر من 45 دولة، كما أنه يعرض أكثر من 530 علامة تجارية من موردي الأخشاب وموردي المكائن.

وتأتي دورة هذا العام من المعرض في وقت من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمية للألواح الخشبية إلى 174.55 مليار دولار بحلول عام 2025، مسجلاً معدل نمو سنوياً يبلغ 7.7 في المائة، فيما يعزز الطلب المرتفع نمو السوق في السنوات القادمة.