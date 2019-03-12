«دو» تطلق أول مسابقة لـ«رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مسابقة «رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي»، الأولى من نوعها على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تحفيز وإلهام المواهب الشبابية للتعبير عن إمكاناتهم وأفكارهم الإبداعية في مجال تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وتنسجم هذه المسابقة بشكل كامل مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2014 والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، حيث تهدف المسابقة إلى ضمان مواكبة دولة الإمارات العربية المتحدة لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن إنشاء جيل جديد من المبتكرين والمبدعين في مجال التكنولوجيا.

وتأتي المسابقة استكمالاً لمبادرات «دو» وجهودها لتعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب في دولة الإمارات، حيث ترمي المبادرة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع مختبر الإمارات للابتكار، الذي أطلقته «دو» في عام 2016، إلى تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو تأسيس اقتصاد متنوع مدعوم بقطاعات يقودها الابتكار وتقوم على المعرفة.

وستساهم المسابقة في تشجيع المشاركين على خلق وابتكار أفكار جديدة في مجال المدينة الذكية والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الإمارات للاتصالات المتكاملة: تكمن مهمتنا في «دو» بالعمل على تعزيز روح الابتكار بين الشباب بما ينسجم مع أهداف ورؤى القيادة الرشيدة. وتمكنا من خلال إطلاق مختبر الإمارات للابتكار من تطوير منصة فاعلة ومميزة هدفها المساهمة في معالجة وتحقيق الأولويات الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.