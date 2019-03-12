«كابسات 2019» ينطلق اليوم بمشاركة آلاف الخبراء والمتخصصين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنطلق اليوم فعاليات معرض «كابسات» المتخصص في قطاعات البث والإنتاج وتقديم المحتوى والإعلام الإلكتروني والأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتوقع أن يحضر دورة هذا العام نحو 15 ألف خبير ومتخصص في هذه الصناعة إقليمياً وعالمياً، حيث سيستفيدون من الأطروحات القيّمة وأحدث الابتكارات التي سيشهدها المعرض، التي ستسهم في تحفيز التغيير في صناعة الإعلام والترفيه. ويشكّل «كابسات»، المقرر انعقاده في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 12 إلى 14 مارس الجاري، منصة عالمية لتبادل المعرفة والابتكارات في صناعة الترفيه والإعلام، إذ سيشهد مناقشات حول المتغيرات التي تحفزها التقنيات المتطورة التي يطلق عليها المحللون اسم «كونفرجنس 3.0».

ويشهد هذا العصر الجديد من صناعة الترفيه إقبال عدة شركات على صناعة المحتوى بمجرد توفر التكنولوجيا والتوزيع لديها، بحيث أصبحت هناك فروق واضحة بين وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية.

محتوى

ومع بلوغ توقعات المشاهدين أعلى مستوى على الإطلاق، فقد بات من المهم توفير محتوى مخصص يمكنهم مشاهدته في أي وقت وفي أي مكان. وسوف تشكّل مسألة طريقة تكيّف القائمين على صناعة المحتوى والموزعين والمشترين مع هذه المتغيرات من حيث نماذج الإيرادات والتوزيع المتغيرة، أهمية في تحديد قدرتهم على مواصلة العمل في غمار هذه التطورات.

أجندة متطورة

ويعقد «كابسات» في دورته الـ 25 بأجندة متجددة ومتطورة في وقت يتوقّع فيه أن تصل إيرادات صناعة الإعلام الترفيهي إلى 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2021.