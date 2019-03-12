«كليندينست» تروّج لـ«ذا هارت أوف يوروب» بمعرض «إم آي بي آي إم»

المصدر: دبي- البيان

تشارك مجموعة «كليندينست» مؤسسة مشروع «ذا هارت أوف يوروب» للمرة الأولى في معرض «إم آي بي آي إم» الدولي للعقارات، الذي ينطلق اليوم في قصر المهرجانات بكان. وستستعرض المجموعة بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشروع «ذا هارت أوف يوروب»، الذي يعتبر ثاني مشاريعها العقارية للتملك الحر في الإمارات، وتأتي هذه الخطوة لتعزز من العروض الاستثمارية للمجموعة.

ويبرز مشروع ذا هارت أوف يوروب وجهة رائدة ضمن سوق المنازل الثانية في دبي مع ما يحتضنه من فيلات وقصور وشاليهات وكبائن وأجنحة فندقية تعكس خبرة كليندينست في سوق منازل العطل الأوروبية.

ويوفر «ذا هارت أوف يوروب» عائدات مجزية للمستثمرين، ما يضمن الحصول على عائدات استثمارية طوال 12 عاماً، وعائدات إيجار بنسبة 8 - 10%.