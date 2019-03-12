«الهيئة الشرعية للأنشطة المصرفية» تستعرض الحوكمة في المؤسسات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- وام

عقدت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في الإمارات، اجتماعها الثاني لسنة 2019، برئاسة الشيخ الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد رئيس الهيئة، وحضور أعضاء الهيئة الشيخ الأستاذ الدكتور جاسم علي الشامسي، والشيخ عصام محمد إسحاق، والشيخ الدكتور عزنان حسن، والشيخ الدكتور أسيد محمد أديب كيلاني.

وراجعت الهيئة، التقارير الشرعية السنوية الصادرة عن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للمؤسسات المالية الإسلامية، بموجب القانون الاتحادي رقم / 14 / لسنة 2018 م، في شأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، إضافة إلى الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية في ما يخص تعيين وتجديد عضويات لجان الرقابة الشرعية الداخلية لديها. واستعرضت الهيئة مسودة بعض المعايير الاحترازية التي سيصدرها المصرف المركزي، وأصدرت قراراً يتعلق بالنواحي الشرعية من المسودة.

وناقشت بعض قضايا الحوكمة التي تتعلق بالمؤسسات المالية الإسلامية، من أجل تعزيز معايير الحوكمة الشرعية لديها، وتعزيز استقلالية وظائف الرقابة الشرعية وفاعلية خطوط الإبلاغ، ونوهت الهيئة بالتفاعل الإيجابي للمؤسسات المالية الإسلامية، مع قرارات الهيئة، والمنحى التشاركي والتشاوري التي انتهج في تنفيذها.

كما ناقشت الهيئة خلال الاجتماع، البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.