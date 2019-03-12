ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل عملات أهم 10 شركاء تجاريين

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ارتفعت قيمة الدرهم على أساس ربع سنوي مقابل عملات أهم 10 شركاء استيراد وأهم 10 شركاء تصدير من البلدان غير النفطية التي لا ترتبط عملاتها بالدولار، وذلك بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، بنسبة 0.74% و0.3% على التوالي.

كما ارتفع الدرهم على أساس سنوي، أمام أهم 10 شركاء استيراد وأهم شركاء تصدير من البلدان غير النفطية من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار بنسبة 3.55% و6.09% على التوالي.

وعلى مستوى الواردات ارتفعت قيمة الدرهم أمام أهم 10 شركاء استيراد من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار، والتي تمثل 52.3% من إجمالي واردات الدولة، لتصل إلى 3.55% على أساس ربع سنوي مقارنة بارتفاع بنسبة 3.08% خلال الربع السابق.

وتظهر أسعار الصرف الثنائية أن الدرهم ارتفع بالدرجة الأولى أمام اليوان الصيني بنسبة 1.57% على أساس ربع سنوي، كما ارتفع مقابل الروبية الهندية بنسبة 2.73% مقارنة بنمو قدره 4.7%، وصعد أمام الين الياباني بنسبة 1.12% واليورو بنسبة 1.96% والجنيه الإسترليني بنسبة 1.4% والفرنك السويسري 1.22% إلا أن الدرهم انخفض أمام الليرة التركية على أساس ربع سنوي بنسبة 3.23% مقارنة بارتفاع بنسبة 29.87% خلال الربع السابق. وباستخدام أوزان الصادرات غير النفطية، شهد الدرهم ارتفاعاً على أساس ربع سنوي بنسبة 3.0% أمام عملات أهم 10 شركاء تصدير من البلدان التي لا ترتبط عملاتها بالدولار.

وارتفع الدرهم أمام العملات الأخرى للشركاء التجاريين الرئيسيين، فارتفع أمام الدولار السنغافوري بنسبة 0.55% والوون الكوري الجنوبي 0.57% والروبية الباكستانية 8.37% والين الياباني 2.17% وفي المقابل ظل الدرهم مستقراً نسبياً أمام الدينار العراقي.

وارتفع متوسط سعر الصرف الفعلي الاسمي بنسبة 1.4%، مقارنة بزيادة 4% أما بالنسبة لسعر الصرف الفعلي الحقيقي فقد ارتفع بنسبة 1%.