تعاون بين «إعمار» و«ليكي إيه جي» لتقديم «التوكن» إلى العملاء

المصدر: دبي - البيان

توظف مجموعة «إعمار» الإمكانات الكبيرة لتقنية البلوك تشين مع خطط لتقديم رموز التوكن الخاصة بمجمعاتها إلى العملاء والشركاء بنهاية العام الجاري، وتتولى شركة «ليكي إيه جي» بناء التقنية الخاصة برموز «توكن» مجمعات إعمار استناداً إلى منصة «إثيريوم» للبلوك تشين وإطار عمل ERC20 لرموز «التوكن» التي ستكون قابلة للتحويل على امتداد منظومة عمل «إعمار» العالمية بما في ذلك العقارات ومراكز التسوق والترفيه والضيافة وإدارة المرافق والتسوق عبر الإنترنت.

وسيكون هذا من بين أول رموز «التوكن» للإحالة والولاء في العالم، مقدماً إمكانية الوصول إلى منظومة عمل تشغيلية تصل قيمتها إلى نحو 10 مليارات دولار، وستتم دراسة إمكانية القيام بطرح أولي للعملة (ICO) في أوروبا خلال 12 شهراً من الإطلاق الداخلي للمنصة.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية»: «نتطلع دائماً إلى توسعة نطاق حضورنا وتعزيز نمو عملياتنا، وهو ما يتجلى في تركيزنا على التحول الرقمي حتى خلال هذه المرحلة التي نواصل فيها تطوير وجهات جديدة مبتكرة، لتتكامل هذه المبادرات مجتمعةً بأسلوب يعود بفوائد ملموسة على عملائنا وجميع المعنيين في العالم. ويمثل إطلاق رمز التوكن الخاص بإعمار قفزة نوعية في مسيرة التحول الرقمي للمجموعة».

من جانبه قال ريتشارد أولسن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ليكي»: «قمنا بتطوير بنية تحتية حديثة قابلة للاستخدام على نطاق واسع، انطلاقاً من حرصنا على منح مستخدمي الأجهزة المتحركة والإنترنت فرصة المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، بغض النظر عن حجم هذه المشاركة. ويسعدنا تقديم تقنياتنا وخبراتنا المتخصصة في هذا المجال لدعم رؤية إعمار الهادفة إلى تقديم قيمة وفائدة أكبر لملايين المستخدمين في العالم».

وتعكس هذه الخطوة عمق تركيز «إعمار» على الابتكار وتقديم تجربة أكثر تكاملاً في مجال خدمة العملاء وتعزيز ولائهم ورضاهم وبالتالي دورهم في التعريف بمزايا مشاريع المجموعة، مما ينعكس بدوره بصورة إيجابية على نمو وأرباح «إعمار».