«المركزي»: 169 مليار درهم تحويلات العمالة الأجنبية بالإمارات 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات للخارج بنسبة 3.1% إلى 169.2 مليار درهم في 2018، مقابل نحو 164.4 مليار درهم في العام 2017، مع ارتفاع قيمة الدرهم مقابل عملات البلدان الأخرى المرتبطة بالتحويلات، وذلك بحسب بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي» التحليلي، جاءت الزيادة بدعم رئيسي من زيادة التحويلات في النصف الأول من العام الجاري حيث بلغت نحو 43.5 مليار درهم في الربع الأول بنمو 17.3%، فيما وصلت إلى 44.4 ملياراً في الربع الثاني بنمو 8.8%، بينما تراجعت في الربع الثالث بنسبة 4.4% إلى 41.4 ملياراً وانخفضت في الربع الرابع إلى 39.9 ملياراً بنسبة تراجع 7.6%.

وذكر البنك المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي، أن تحويلات العمالة الأجنبية في الربع الرابع من العام الماضي سجلت 39.9 مليار درهم، وانخفضت تدفقات التحويلات التي جري تسويتها من خلال البنوك من 11.9 مليار درهم في الربع الرابع من 2017 إلى 9.5 مليارات في الفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض 20% أو ما يعادل 2.4 مليار درهم.

وسجلت تدفقات التحويلات التي جرى تسويتها من خلال شركات الصرافة في الربع الرابع انخفاضا نسبته 5.8% أو ما يعادل 0.9 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

الهند

ومثلت الهند الوجهة الأكثر أهمية فيما يتعلق بتحويلات العاملين الأجانب خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 34.2% من إجمالي التحويلات، وتتوافق هذه النسبة العالمية مع الحصة الكبيرة من الوافدين من الهند العاملين في الدولة.

ووفقاً لأحدث الإحصاءات السكانية لعام 2018 التي نشرتها جلوبل ميديا إنسايت، فإن 59.5% من الوافدين في الدولة ينتمون إلى دول جنوب آسيا، ويمثل الوافدون من الهند 27.5% من جملة الوافدين عموماً، فيما حلت باكستان في المرتبة الثانية من حيث تدفقات التحويلات بإجمالي 9.4% ثم الفلبين 7.2% والولايات المتحدة الأمريكية 5.9% ومصر 5.5%.